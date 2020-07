Djemba-Djemba lembra rigor de Roy Keane com Ronaldo e diz que sentaria Bruno Fernandes

O antigo futebolista camaronês Eric Djemba-Djemba recordou a sua passagem pelo Manchester United, em 2003/2004, os primeiros passos de Cristiano Ronaldo e o papel de Roy Keane no crescimento do internacional português, analisando também a atual formação red devil: "definitivamente Bruno Fernandes e Pogba ficariam no banco de suplentes. Roy Keane e Paul Scholes eram uma dupla incrível", diz.





"O Keane era duro com o Ronaldo nos treinos porque queria que ele melhorasse. Sabia que ele podia ser muito melhor, chegar ao nível a que chegou. E ter alguém como o Roy Keane a ficar zangado ajudou muito Ronaldo a tornar-se no jogador que é hoje", afirmou Djemba-Djemba ao site BettingApps.com.O camaronês referiu ainda que reconhece semelhanças entre Ronaldo e James Milner, atualmente no Liverpool, mas que foi companheiro de equipa de Djemba-Djemba no Aston Villa: "James era exatamente como o Cristiano Ronaldo; Trabalhava, trabalhava e depois ainda trabalhava mais um pouco."Quanto à atual formação do Manchester United, Djemba-Djemba considera que a equipa ganhou muito com a entrada de Bruno Fernandes, principalmente Pobga: "Penso que ainda pode melhorar mais. Acredito que com Matic e Bruno Fernandes voltará a ser um jogador de classe mundial. Precisa que o pressionem para se transformar num jogador melhor"