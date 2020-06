Do longo jejum à euforia dos adeptos: título do Liverpool visto pela imprensa inglesa

A imprensa britânica dedica esta manhã grandes títulos à conquista do Liverpool, que se sagrou campeão pela primeira vez em 30 anos. Veja o que dizem alguns dos jornais e televisões:





"Comandados de Klopp vencem a Premier League pela primeira vez em 30 anos e os adeptos do Liverpool estão na terra dos sonhos""Milhares de pessoas desafiam o confinamento e vão celebrar a Anfield"."Os adeptos do Liverpool juntaram-se para uma festa ela qual esperaram 30 anos""Reds quebram jejum de 30 anos""O Liverpool terminou, finalmente, uma espera de 30 anos""Foi preciso esperar 30 anos, 58 dias e três meses em confinamento por causa da pandemia para, finalmente, o Liverpool sagrar-se campeão de Inglaterra novamente. É o 19.º título da história do clube e o primeiro da era Premier League""O Liverpool de Jurgem Klopp ganha o primeiro título desde 1990 (...) somando um 19.º troféu à coleção. O Liverpool está a um título de igualar os 20 do Manchester United e esse será o próximo objetivo desta equipa, tentar revalidar o título pela primeira vez desde 1983/84.""Dos falhanços à modernização, através da penosa adaptação ao mercado de transferências, a evolução do Liverpool ainda não acabou"