«Do que é que tens medo?»: a pergunta de Bernardo Silva com resposta em Ederson ou Agüero

Bernardo Silva dispensa apresentações, mas mesmo sendo uma referência no fuitebol mundial não deixa de confessar algumas inseguranças. Ao 'Manchester Evening News', o internacional português revelou que já arranjou métodos para combater esses 'receios' no terreno de jogo.





"Há jogos em que tenho mais confiança do que noutros. Mas digo sempre 'Bernardo, se um dia não te sentes seguro, olha à esquerda e à direita'. Quando não me sinto seguro no terreno de jogo vou ao túnel. Quando estamos quase a entrar em campo, olho à minha volta e vejo o Laporte, Ederson, Fernandinho, Kevin, David Silva, Kun...", afirmou."Então pergunto-me: 'do que é que tens medo?' É o lado positivo de ter companheiros de equipa tão fantásticos", concluiu o internacional português, de 25 anos.