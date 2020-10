Dois anos depois, Bruno Fernandes voltou a falhar um penálti

Desde que chegou a Inglaterra, para lá da sua influência na movimentação ofensiva do Manchester United, Bruno Fernandes assumiu rapidamente a cobrança dos penáltis e sempre com uma eficácia de assinalar. Tinha até este sábado um registo perfeito, de dez em dez, até que no seu caminho surgiu o 'desconhecido' Karl Darlow. Aposta recente do Newcastle, o guardião de 30 anos encontrou o antídoto para as cobranças habitualmente perfeitas do ex-Sporting e fez aquilo que não se via desde 20 de outubro de 2018, há praticamente dois anos: defendeu um penálti do 18 do Manchester United.





O último guarda-redes a conseguir tal feito (porque é mesmo um feito!) foi também ele um nome inesperado: Miguel Soares, guarda-redes do Loures, que no tal 20 de outubro de 2018 conseguiu anular uma cobrança do então médio do Sporting numa partida da Taça de Portugal. De lá para cá, o médio tinha sido chamado por 21 ocasiões aos onze metros (11 pelo Sporting e 10 pelo United) e tinha sempre acabado a celebrar. Ao todo, note-se que Bruno Fernandes tem enquanto profissional um registo dePor fim, de notar que este foi o segundo penálti falhado por Bruno Fernandes num encontro de campeonato, mais de quatro anos depois do primeiro, que havia sido registado a 3 de abril de 2016, num duelo entre a Udinese e o Nápoles. Na altura tinha sido Gabriel o autor da defesa à cobrança do português.