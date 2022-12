Dois autogolos tramam Arsenal frente à Juventus

A pouco mais de uma semana do regresso à competição – defronta o West Ham no Boxing Day –, o Arsenal perdeu ontem em casa (0-2) frente à Juventus, num dos principais jogos de preparação do dia. Com Fábio Vieira a titular e Cédric a entrar aos 63’, o líder da Premier League desiludiu no Emirates: dois autogolos, de Xhaka (45’+1) e Holding (90’+1), fizeram a diferença.Já o Man. City, ainda sem os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, impôs-se (2-0) frente ao Girona. Gündogan e De Bruyne, que estiveram no Mundial, foram titulares e o belga abriu mesmo o marcador, logo aos 5’. O inevitável Haaland fez o outro golo (18’), num jogo em que Carlos Borges, avançado português de 18 anos, entrou aos 51’.Menos feliz foi o Fulham, também sem Palhinha, que empatou (1-1) com o West Ham. O brasileiro Carlos Vinícius (ex-Benfica) adiantou o conjunto de Marco Silva aos 42’, mas Bowen empatou (62’).O duelo entre o Betis – sem Rui Silva (esteve no banco) e William Carvalho – e o Inter terminou também empatado (1-1), enquanto a Udinese, com Beto a titular, perdeu (0-1) com o Athletic Bilbao. Iñaki Williams marcou aos 86’. Destaque ainda para a derrota (2-3) do Nápoles, com Mário Rui no onze, frente ao Villarreal.