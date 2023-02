Domingos Quina emprestado ao Rotherham United

Domingos Quina está de regresso a Inglaterra. O médio português, de 20 anos, foi emprestado pelo Watford ao Rotherham United, emblema que está no 20º lugar do Championship, 2º escalão do futebol inglês.Na primeira parte da temporada, Quina atuou também cedido mas nos espanhóis do Elche, onde cumpriu 11 partidas oficiais em 2022/23."Tive uma boa conversa com o treinador. Ele acredita nos jogadores e acredita em mim. Fez com que a decisão fosse fácil", garantiu na apresentação o jovem internacional sub-21 luso.