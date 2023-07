Dono do Millwall morre aos 70 anos em "trágico acidente"

Morreu esta terça-feira, aos 70 anos, o empresário norte-americano John Berylson, que desde 2007 era dono e presidente do Millwall, do Championship. A notícia da morte foi dada pelo próprio clube do segundo escalão, numa nota na qual fala num "trágico acidente"."Ele era verdadeiramente um homem fantástico, incrivelmente devoto à sua família. Era uma pessoa de uma incrível generosidade e bondade. Viveu uma vida cheia de cor e alegria, sempre a pensar nos outros, com imensa vontade de partilhar a sua sabedoria e experiência para ajudar os outros", pode ler-se no comunicado do Millwall.