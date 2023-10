Dono do Sheffield Wednesday pede ajuda aos adeptos para angariarem... 2 milhões de libras

Depois de ser promovido ao Championship de forma milagrosa na temporada passada, o Sheffield Wednesday atravessa agora uma situação delicada em termos de resultados e também de tesouraria, ao ponto do dono do clube britânico ter pedido aos adeptos para ajudarem a pagar salários e a dívida pendente à HM Revenue and Customs."Se 20.000 pessoas derem 100 libras, conseguiríamos angariar 2 milhões de libras [2,3 milhões de euros], valor suficiente para cobrir tudo, HMRC e salários. Teria de ser feito antes de 10 de novembro", disse à Sheffield Star Dejphon Chansiri, que lidera os destinos do clube desde 2015.O Sheffield United, cimentado no último lugar no Championship com apenas uma vitória em 14 jogos, está agora numa corrida contra o tempo. Caso atinja 30 dias de incumprimento, o emblema de Sheffield fica automaticamente proibido de inscrever jogadores durante três janelas de transferências. Veremos se os adeptos ainda vão a tempo de atirarem a boia de salvação.