Dupla Bruno Fernandes/Pogba já faz estragos e português explica: «Nos grupos fico com ele»

Bruno Fernandes foi um dos destaques do Manchester United diante do Tottenham, ao fazer o golo do empate final (1-1) de penálti. O médio português converteu um castigo máximo conquistado por Paul Pogba, explicando que existe já química entre ambos.





Um festejou com dedicatória e outro quase 'explodiu' à beira do fim: como Bruno Fernandes e Mourinho viveram jogo inédito

"Quando treinamos em pequenos grupos, fico com ele. Mas tenho ligações com todos", referiu o internacional português à Sky Sports, acrescentando: "Depois de uma longa paragem, estivemos bem. Temos de olhar para a Liga dos Campeões."Sobre o segundo penálti, que viria a ser anulado pelo VAR, Bruno Fernandes deu a sua versão: "toquei na bola e depois no pé dele. O VAR está aqui para ajudar e se ele diz que não é penálti, temos de aceitar."