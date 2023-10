Dupla do VAR do Tottenham-Liverpool regressa à ação

Darren England e Dan Cook, elementos do VAR na polémica vitória do Tottenham frente ao Liverpool (2-1), voltam na próxima jornada da Premier League depois de terem sido afastados na sequência do erro que cometeram. Nesse duelo, Luis Díaz, jogador dos reds, viu um golo ser anulado por fora de jogo. Na revisão, England concluiu que o lance era claramente legal e, ao sentir que a jogada não deixava margem para dúvidas, limitou-se a dizer que a análise estava finalizada sem avisar o árbitro que a decisão deveria ser revertida. Os elementos do VAR só se aperceberam da falha de comunicação após o jogo ser retomado, já sem hipóteses de corrigir o erro.

No sábado, Darren England será o quarto árbitro na receção do Brentford ao Burnley, enquanto Dan Cook será assistente na visita do Man. United à casa do Sheffield United.