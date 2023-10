E a melhor sucessão de imagens da Premier League vai para...

David Moyes, treinador do West Ham, é um dos homens mais acarinhados do futebol inglês. Simpático, divertido e sempre assertivo, o escocês de 60 anos conquistou o coração de companheiros, adversários e adeptos ao longo dos muitos anos que já leva de Premier League.

Esta semana é destaque porque uma feliz sucessão de imagens do fotógrafo Andrew Couldridge, que esteve em ação no West Ham-Newcastle (2-2) do passado domingo, mostram as verdadeiras emoções do técnico, após um lance em que considerou que o italiano Sandro Tonali fez 'fita'.

Os adeptos ingleses adoraram este 'mini filme do jogo' e alguns já declararam: "Aquele sorriso é a coisa mais bonita de Inglaterra. Melhor sucessão de imagens da história do futebol."

Um pouco exagerado, é certo, mas compreensível...