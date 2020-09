«É exatamente por isto que foi contratado»: ingleses rendidos à exibição de Diogo Jota

Brilhante estreia de Diogo Jota com a camisola do Liverpool na Premier League! Jürgen Klopp lançou o internacional luso - contratado neste mercado de transferências ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo - a apenas 11 minutos do final da partida com o Arsenal, a contar para a 3.ª jornada da Liga inglesa, e o português aproveitou para estrear-se a marcar pelos reds e selar o triunfo (3-1) sobre os gunners.





Apesar da excelente técnica de receção e remate no momento do golo, de notar ainda que Diogo Jota esteve perto do golo em mais duas ocasiões, que aconteceram antes do momento em que o novo camisola '20' dos reds atirou para o 3-1 final.'Express'"Uma brilhante aparição. Podia ter feito um hat-trick no tempo em que esteve em campo. Salah tirou-lhe a bola quando ele parecia pronto para marcar, mas esqueceu esse momento para rematar com um excelente remate em vólei e estrear-se a marcar pelo Liverpool."

'Mirror'

"Saltou do banco para estrear-se a marcar pelo Liverpool."

'Daily Mail'

"Houve tempo para o mais recente reforço Diogo Jota marcar o seu primeiro golo pelo clube, aquele que deu ao Liverpool a merecida margem de vantagem no marcador e que assegurou mais três pontos"

'The Sun'

"É compreensível que Mané tenha parecido um pouco descontente quando foi substituído a 11 minutos do final da partida por Diogo Jota - até ao momento tinha sido a principal ameaça do ataque dos reds. Depois, veio o grande momento de Jota, que controlou a bola num espaço reduzido e atirou mesmo colado ao poste para fechar o marcador."



'This is Anfield'

"Podia ter marcado mas falhou. Podia ter marcado mas Salah tirou-lhe a bola. Depois, finalmente marcou! Mas é exatamente por isto que ele foi contratado, para o Liverpool ter uma grande opção sempre que Mané e Salah não estiverem na equipa. O golo será excelente para a sua confiança também."