É mentira: Taylor Swift não vai adquirir o histórico Notts County

Nos últimos dias um rumor que nasceu nas redes sociais foi ganhando dinamismo, tamanho e tornou-se demasiado grande para ser ignorado. De tal forma que obrigou a direção do Notts County, um dos mais antigos clubes ingleses, a emitir um comunidado onde nega a possibilidade da popular cantora Taylor Swift comprar o clube.

"Lamentamos desapontar os 'Swifties' que existem entre os nossos adeptos, mas vamos ter de abanar esta história [brincadeira com a música 'Shake it Off']. Não há certamente maus fígados [ligação ao tema 'Bad Blood'] entre nós e a Taylor, mas numa fase tão importante do nosso clube, ela certamente não acharia que nós íamos ceder o controlo. Como demonstração da nossa boa vontade, iremos passar uma música dela antes do nosso próximo jogo", regista o comunicado assinado por Chris e Alex Reedtz, donos do emblema da League Two.