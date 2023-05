«É só sabichões»: a reação de João Félix ao alegado interesse do Newcastle

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jornal 'Marca', em Espanha, noticiou que o Newcastle é o único clube interessado em desembolsar 100 milhões de euros para contar, em definitivo, com João Félix, jogador emprestado pelo Atlético Madrid ao Chelsea até ao final da presente época.A Eleven Sports, nas redes sociais, deu eco da notícia e o português comentou-a: "É só sabichões", disse, dando conta de que a informação poderá não ser fidedigna.O internacional luso foi transferido do Benfica para os colchoneros, em 2019, a troco de 126 milhões de euros, ficando com um contrato válido até 2026.Félix, de 23 anos, deixou a capital espanhola em janeiro para rumar a Londres por empréstimo. Pelos blues, soma três golos em 18 jogos oficiais.