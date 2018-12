É um dos mais rápidos da Premier League e sprinta a... 70%

É apontado como um dos jogadores mais velozes da Premier League - diz-se que atinge velocidades na ordem dos 35 quilómetros por hora -, mas Adama Traoré assume ser capaz de muito mais. Aliás, o avançado do Wolverhampton revela mesmo, em entrevista ao 'Telegraph', que agora raramente sprinta a 'fundo', já que a 70% diz ser capaz de superar qualquer adversário."Sempre fui muito rápido, mesmo quando era pequeno. As pessoas pensam que estou a correr rápido e eu acho que estou a ser lento... Mas estou a controlar a velocidade de forma deliberada e posso até ser bem mais rápido do que sou", considerou o espanhol, que partilhou os ensinamentos que recebeu por parte de Darren Campbell, antigo velocista que já foi medalhado olímpico."No Middlesbrough, o Darren disse-me que não precisava de correr a 100%. Eu posso bater os adversários a 70% da minha velocidade e isso dá-me um tempo extra para pensar no que fazer depois", explicou o avançado, que mesmo assim tem um objetivo claro com o seu jogo: "Pretendo levantar as pessoas das cadeiras, ao superar adversários, mostrar a minha técnica e velocidade."Formado no Barcelona, Adama Traoré mudou-se para Inglaterra em 2016, na altura para representar o Middlesbrough, tendo esta temporada assinado pelo Wolverhampton, uma das equipas sensação da temporada na Premier League. A temporada corre de feição aos pupilos de Nuno Espírito Santo e o avançado admite a mentalidade faz a diferença."Temos sido fantásticos contra as equipas grandes. Já ganhámos ao Chelsea e empatámos com Man. United e City e também com o Arsenal. Abordamos os jogos com a mesma mentalidade, para ganhar, e vamos fazer o mesmo na sexta-feira com o Liverpool. Assinei por este clube pela sua ambição, pois queremos chegar ao topo. Estes jogos são aqueles que nos motivam. O Liverpool é fantástico, mas vão acabar por perder e podemos ser nós a consegui-lo".