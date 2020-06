Ederson revela que esteve para desistir de jogar futebol antes de vir para o Benfica

Ederson Moraes é hoje considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, mas o brasileiro podia até nem ter chegado a profissional. Antes de vir para o Benfica, no Brasil, quase esteve para desistir do futebol.





"Foi muito duro quando o São Paulo me dispensou. Estava desanimado com o futebol e passei mais de um mês e meio sem jogar. Afetou-me muito e eu não sabia se queria continuar. Felizmente tive o apoio dos meus pais, que me encorajaram a voltar à escola, e aos treinos com os meus amigos. Graças a Deus que consegui dar a volta", explica, em entrevista à Sky Sports.A vinda para Portugal e para o Benfica, garante, acabou por ser decisiva."Acho que ter ido para Portugal quando tinha apenas 16 anos ajudou-me muito a crescer. Aprendi a ver as coisas de outra forma. Tive responsabilidades desde muito cedo. Ajudou-me muito na altura, e agora outra vez quando me mudei para Manchester", afirma.O guarda-redes, de 26 anos, está feliz com o seu percurso, que nem sempre foi fácil."Na vida não ganhas sempre. Também perdes, também há dias mais tristes. E mesmo nesses dias, não importa quão difíceis são as circunstâncias, tens de tentar manter o foco e a determinação a alto nível para perseguires os teus sonhos", atirou.Ederson explicou também o estilo de jogo de Pep Guardiola, e a importância da sua capacidade de jogar com os pés."Não pratico muito o jogo de pés. Talvez duas ou três vezes por semana. É uma capacidade natural que tenho, bater bolas longas, portanto não preciso de estar sempre a treinar. Pep é um ótimo treinador, vê o futebol de outra forma. Ele vive e respira futebol. A maneira como pensa o jogo é completamente diferente dos outros treinadores. Ajudou-me muito, mas não apenas a mim, aos meus companheiros de equipa também", concluiu.