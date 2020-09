Edouard Mendy é reforço do Chelsea, tendo assinado esta quinta-feira um contrato por cinco temporadas com os blues, no valor de 20 milhões de euros.





Proveniente do Rennes, o guarda-redes, de 28 anos, ruma ao futebol inglês onde vai encontrar na equipa de Frank Lampard a forte concorrência de Kepa.Será a primeira experiência fora do futebol francês para Edouard Mendy que representou, além do Rennes, o AS Cherbourg, o Marselha e o Stade de Reims.