'El País' garante que os dirigentes do Liverpool veem Darwin como maior fracasso de Klopp

Darwin Núñez tornou-se na contratação mais cara da história do Liverpool no último defeso depois de o jogador uruguaio ter ficado com esse estatuto também no Benfica, quando reforçou as águias em 2020, procedente do Almería, a troco de 24 milhões de euros.Os 100 milhões de euros que poderá ficar fixada a transferência (75M€ + 25M€ em objetivos) levantaram dúvidas iniciais e o jornal espanhol 'El País' escreve esta sexta-feira que a aquisição do jovem avançado às águias é mesmo "o maior erro de Jürgen Klopp". Os dirigentes do emblema de Anfield consideram um absurdo pagar tal quantia por um futebolista que não demonstra o que vale nos treinos e jogos do Liverpool. Em Nápoles, onde a equipa de Klopp, no cargo desde 2015, foi humilhada por 4-1 na Champions, Darwin começou do banco e entrou ao minuto 62.O avançado, de 23 anos, soma, em época de estreia, dois golos e uma assistência em cinco partidas pelos reds, contando-se ainda uma expulsão, frente ao Crystal Palace, que lhe valeu três jogos de castigo, por agressão.Klopp vê-se numa situação complicada depois de um arranque de temporada para esquecer, apesar de já ter um troféu conquistado: a Supertaça inglesa ao Manchester City, numa vitória por 3-1. Em oito encontros oficiais em 2022/23, o Liverpool soma apenas três triunfos, contando ainda três empates e duas derrotas.Segue em sétimo lugar da Premier League, com nove pontos em seis jornadas, a seis do líder Arsenal.