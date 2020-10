Elogios de Klopp a Diogo Jota multiplicam-se: «Exatamente a qualidade que precisávamos»

Jurgen Klopp continua apaixonado por Diogo Jota. O português voltou a ser decisivo ao marcar o golo que deu o triunfo ao Liverpool por 2-1 sobre o Sheffield United, este sábado. No final do encontro, os elogios do treinador multiplicaram-se.





"O Jota é um bom jogador, trouxe-nos muito. E é uma pessoa adorável e isso torna tudo mais fácil. É forte, bom no jogo aéreo, no relvado. Exatamente a qualidade que precisávamos e isso ajuda. Se me surpreendeu? Não sei. Muitas das coisas que ele faz é o que queremos que ele faça. Ele tem 23 anos e o futuro é brilhante para ele. Deixem-me dizer que gosto disso. Estou feliz que ele cá esteja", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.