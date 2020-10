Klopp começa a ficar sem palavras para descrever Diogo Jota: «É um talento excecional»

Jurgen Klopp começa a ter algumas dificuldades para definir os desempenhos de Diogo Jota. Depois do português ter marcado o golo da vitoria do Liverpool frente ao West Ham, por 2-1, o treinador mostrou-se mais uma vez deliciado com a exibição do português.





"Lutámos muito para contratá-lo. Não precisámos de o convencer muito a ele, mas tivemos de lutar. Ele é um talento excepcional. Tem a velocidade, o físico, a técnica, joga com os dois pés. É muito melhor do que achava que ele era e isso é realmente impressionante", afirmou Klopp, à Sky Sports.O treinador destacou ainda a forma como Shaqiri e Jota se entenderam no 2-1."Amei o segundo golo, foi uma jogada espetacular. O Shaqiri está numa grande forma neste momento e o Diogo Jota obviamente também", concluiu.