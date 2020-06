Em França revelam que jogador do Tottenham disse a Mourinho que não quer trabalhar mais com ele

No dia em que o Tottenham regressou às vitórias na Premier League, de França surgem notícias que nem tudo está bem no balneário dos spurs. A TF1 garante que a relação do médio francês Tanguy Ndombélé - que ainda não jogou depois da retoma - e José Mourinho atingiu um ponto de rutura e já nem se falam.





Numa reunião entre os dois esta semana, o internacional francês terá dito ao treinador que não quer trabalhar mais com ele.Vários jogadores do Tottenham estão a tentar colocar água na fervura, passando a mensagem aos técnicos e a Mourinho que o médio faz falta à equipa. Seja como for, adianta a TF1, o português e Ndombele não se falam.O técnico foi confrontado com a notícia esta noite, depois da, e garantiu que tudo não passa de uma grande mentira."Não", garante Mourinho. "Não há nada. Faço o melhor pela equipa, não posso jogar com 12 ou 13 jogadores e às vezes até peço desculpa aos que não posso escolher.""No banco tinha o Tanguy, o Sessegnon, o Toby, o Vertonghen e o Gedson, que não jogaram. Tinha jogadores de ataque, o Lamela e o Bergwijn, além do Winks, que nos dá consistência. Com esta situação das cinco substituições algumas pessoas podem pensar que usamos as cinco. Mas não temos de o fazer", prosseguiu."Não é apenas o Ndombele. Às vezes sinto que o trabalho deles nos treinos é merecedor de algo mais do que eu lhes dou, mas tenho de fazer o meu trabalho o melhor possível e nestes dois encontros não precisei dele", concluiu.