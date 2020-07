Em Inglaterra dizem que Pogba parece outro e que a 'culpa' é de Bruno Fernandes

Antes da chegada de Bruno Fernandes ao Manchester United a situação de Paul Pogba em Old Trafford estava longe de ser a ideial. As exibições do francês não enchiam o olho aos adeptos, os comentadores arrasavam-no a cada jogo e o seu empresário, Mino Raiola, 'ameaçava' com a sua saída de cada vez que lhe punham um microfone à frente. Mas o português chegou e tudo mudou, conforme constatou Rio Ferdinand, em declarações à BT Sport.





"O Pogba parece um jogador completamente diferente desde a retoma. Os seus níveis de energia fazem lembrar o Pogba pelo qual o United pagou 98 milhões há quatro anos", disse o antigo jogador dos red devils. "O grande fator para que isso aconteça é indubitavelmente o homem que está com ele no meio campo: Bruno Fernandes.""O Pogba não deve querer assumir a liderança e provavelmente esta era a motivação que ele precisava. O Solskjaer deve estar a adorar o que estes dois estão a fazer. O Bruno Fernandes faz o que é natural nele e deu um grande ' empurrão' ao Pogba, que provavelmente agora sente-se menos pressionado porque sabe que o fardo recai sobre os ombros de Fernandes", acrescentou.