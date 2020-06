Emmanuel Petit e a renovação de David Luiz: «É uma anedota»

A renovação de David Luiz com o Arsenal está longe de agradar à maioria dos adeptos dos gunners, dos mais desconhecidos até aos notáveis. Nas redes sociais tem sido visível algum descontentamento e agora Emmanuel Petit, ex-jogador do Arsenal, junta-se ao coro de críticas.





"O David Luiz não é um jogador de futebol como deve de ser há três anos. Mas não estou surpreendido que o Arsenal tenha renovado o seu contrato, tem sido uma desilusão a atuação do clube no mercado de transferências", disse o antigo defesa francês."Tenho ficado particularmente aborrecido em relação aos defesas. Todos sabemos que a maior fraqueza da equipa é a defesa e nada mudou. Isto faz-me ter saudades do Arène Wenger", prosseguiu Petit, que jogou no Arsenal entre 1997 e 2000."Se eu fosse o David Luiz, claro que assinaria um novo contrato, e também rezaria uma oração todas as manhãs a agradecer aos diretores do Arsenal. Mesmo quando ele ganhou a Premier League com o Chelsea, já não é o mesmo jogador. Este tipo perdeu algo", analisou."Para ser honesto, é uma anedota. Encontrem defesas como deve ser. Estão a dizer-me que não há defesas jovens com talento no mercado? Não acredito", finalizou.