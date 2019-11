Emmanuel Petit: «Trabalho de Nuno Espírito Santo nos wolves é impressionante»

Emmanuel Petit é um dos nomes mais respeitados no universo do Arsenal e a sucessão de Unai Emery, com Nuno Espírito Santo apontado ao comando técnico dos gunners, foi validada pelo antigo médio francês.





"Estou muito impressionado com o trabalho do Nuno no Wolverhampton. A sua progressão tem sido perfeita", considerou o campeão do Mundo em 1998 ao site da 'PaddyPower', casa de apostas irlandesa. "Gosto muito dele como treinador, tem a mentalidade certa para o clube e os resultados - apesar do arranque mais fraco esta temporada - têm sido excelentes para os wolves." Nuno Espírito Santo tem sido apontado como novo treinador do Arsenal e Petit aplaude a decisão. "Precisamos de um novo treinador que mude a mentalidade do balneário. Que faça regressar o espírito de equipa e o significado de envergar a camisola do Arsenal. Tem de colocar os jogadores em campo com confiança porque as coisas podem mudar.