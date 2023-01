Enriqueceu a enganar família e amigos: ex-jogador da Premier League condenado a 7 anos e meio de prisão

Richard Rufus, antigo defesa inglês que fez toda a carreira no Charlton, foi esta quinta-feira condenado a sete anos e meio de prisão por enganar amigos e familiares num esquema em que prometia lucros elevados.Rufus, de 47 anos, que representou o Charlton entre 1993 e 2004, convencia as pessoas a entregarem-lhe elevadas quantias de dinheiro, prometendo devolvê-lo com 60 por cento de juros ao ano.Alegava trabalhar com algumas das maiores empresas financeiras do país, como a Morgan Stanley, o Coutts Bank ou o Barclays, frisando também que alguns atuais e ex-futebolistas, incluindo Rio Ferdinand, tinham entrado no negócio.A acusação revelou que Rufus perdia algum dinheiro, usando-o para pagar a alguns investidores, num esquema em pirâmide. Mas mantinha um estilo de vida "de futebolista", como constatou no julgamento a procuradora, isto embora tenha pendurado as chuteiras em 2004, devido a uma lesão num joelho.Terá recebido um total de 15 milhões de libras (cerca de 17 milhões de euros), incluindo 5 milhões (5,6 milhões de euros) de uma igreja da qual era membro. Segundo a acusação, terá lucrado 8 milhões de libras (9 milhões de euros) com o esquema.