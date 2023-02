Enzo feliz com mudança para o Chelsea: «Como jogador e pessoa, ofereço uma boa energia»

Enzo Fernández deixou o Benfica no último dia da janela de transferências de inverno por 121 milhões de euros e bateu vários recordes. O agora médio mais caro de sempre falou, pela primeira vez, na apresentação como reforço do Chelsea, e garantiu que não poderia estar mais satisfeito com o novo passo dado na carreira."Estou muito feliz com a oportunidade que o Chelsea me deu e vou dar tudo de mim para alcançar os objetivos do clube. Como jogador e como pessoa, ofereço boa energia, boas vibrações e darei tudo de mim e apoiarei os meus companheiros para torná-los ainda melhores", frisou em declarações aos meios de comunicação dos londrinos.O internacional argentino e campeão do Mundo no Qatar apontou, depois, à obtenção de títulos em Inglaterra."O Chelsea é um grande clube, é um clube que está sempre a lutar por troféus e que conquistou a Liga dos Campeões nos últimos anos. Juntos, procuraremos alcançar tudo o que o clube deseja e levá-lo ao próximo nível. Eu e a minha família estamos muito felizes por estar aqui em Londres e poder aproveitar a cidade. Acho que é uma cidade muito bonita, por isso vamos aproveitar e divertir-nos", vincou Enzo.