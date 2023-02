Enzo Fernández pode alinhar já esta noite frente ao Fulham

Enzo Fernández já pode participar esta noite no duelo do Chelsea com o Fulham, agendado para Stamford Bridge e respeitante à 22ª jornada da Premier League.Segundo o ‘Daily Mail’, o médio recém-contratado ao Benfica já viu resolvida a questão burocrática inerente à transferência.Graham Potter, treinador dos blues, adiantara ontem que a situação estava em vias de resolução, mas fizera questão de referir que a presença do argentino no dérbi não era um dado adquirido.