Enzo Fernández recorda chamada ao Mundial: «Não acreditava, estive 20 minutos a chorar sozinho»

Enzo Fernández viveu um dos dias mais felizes da sua vida quando soube que ia representar a Argentina no Mundial'2022. Em entrevista ao jornal 'Olé', o ex-Benfica recorda que esteve algum tempo sozinho, em lágrimas, e que antes tinha passado vários dias sem dormir."Foi um sábado à tarde. Estava a dormir a sesta. Não conseguia dormir porque andava muito ansioso, faltava uma semana para a lista ser conhecida. Há duas semanas que não dormia. Recebi um áudio de Matías Mana [elemento da equipa técnica de Lionel Scaloni] e quando ouvi pus-me a chorar. Não acreditava, estive 20 minutos sozinho a chorar", recorda.A partir daí, Enzo dividiu a alegria com a família. "Saí do quarto. A minha mulher estava no sofá com a minha filha e quando lhes contei abraçámo-nos e chorámos juntos. Foi um momento muito especial. Preparei-me toda a carreira para isto", frisou.A primeira chamada tinha sido alguns meses antes e Enzo Fernández contou com o incentivo de Otamendi. "Sabia que iria aproveitar se tivesse a oportunidade. Falava muito com Otamendi, que era meu companheiro no Benfica, e ele dizia-me para me preparar, que essa chance podia estar a chegar. Ajudou-me imenso, aconselhou-me e motivou-me", descreveu.O incentivo foi devolvido na final do Mundial'2022. Após Otamendi cometer um penálti que permitiu a França empatar o encontro, Enzo Fernández viu o colega em baixo e procurou apoiar. "Acreditava tanto que íamos sair campeões que incentivava os meus companheiros. Via o Otamendi, que talvez estivesse mais cabisbaixo por cometer um penálti, e dizia-lhe: 'Nico, já está, é agora. Empataram, não importa. Vamos ganhar'. Sempre confiei que iríamos sair campeões", sublinhou.