Enzo ficou irritado com Bruno Fernandes e foi pedir satisfações: o momento da confusão

Após Bruno Fernandes fazer o 3-0 no Manchester United-Chelsea (o jogo acabaria em 4-1), Enzo Fernández foi pedir satisfações ao médio português, descontente com a celebração deste após marcar de penálti - através das imagens televisivas, parece fazer um gesto para o guarda-redes Kepa.O internacional argentino partiu na direção do capitão dos red devils, sendo travado pelos jogadores da casa, entre alguns empurrões e sempre com Bruno Fernandes sereno. Os ânimos acabariam por acalmar segundos depois.