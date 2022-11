Equipa da 7.ª divisão inglesa propõe ao Man. City o empréstimo de Haaland... por 28 dias

O Ashton United, equipa que milita na 7.ª divisão inglesa de futebol, anunciou esta segunda-feira, através de um comunicado publicado no seu site oficial, que propôs ao Manchester City o empréstimo de Erling Haaland... por um período de 28 dias. A razão apresentada pelo modesto emblema inglês é fundamentada pelo facto de o internacional norueguês não estar presente no Mundial'2022, podendo, assim, manter a forma física com tempo de jogo.

"O Ashton United pode confirmar que submeteu junto do Manchester City um pedido para o empréstimo válido por 28 dias pelo avançado Erling Haaland. Com a Premier League atualmente suspensa até dezembro devido ao Mundial'2022, decidimos entrar em contacto com os nossos vizinhos do Etihad com o intuito de permitir ao Haaland manter a forma física durante este período, uma vez que não estará no Qatar", pode ler-se no comunicado emitido no sítio oficial na Internet do clube.

Já Michael Clegg, treinador do Ashton United, sublinhou que a proposta "faz todo o sentido". "Penso que faz todo o sentido. O Manchester City não vai jogar e nós queremos ajudar o Erling a manter-se em forma, faz mais sentido assim do que ele jogar golfe nas próximas seis semanas. Creio que seria uma grande contratação para nós. Ia entrar muito bem na dinâmica da nossa equipa", disse.

No mesmo comunicado, o clube diz estar a aguardar ainda uma resposta por parte do Manchester City. Só nos resta desejar-lhes... boa sorte!