Equipa inglesa ganhou todos os jogos, assegurou promoção e... não vai subir

A decisão da Federação Inglesa de Futebol (FA) em anular os resultados da presente temporada das divisões abaixo do sexto escalão deu que falar em terras de sua majestade, já que muitas equipas viram o esforço de um ano totalmente apagado sem nada poder fazer para o contestar. Ainda assim, nenhum caso é como o do Jersey Bulls, uma equipa da Combined Counties Football League, o nono escalão, que viu uma época perfeita simplesmente... deixar de existir.





E quando dizemos perfeita, é porque foi mesmo perfeita. Afinal de contas, a formação de Saint Helier venceu todos os jogos disputados (27) no campeonato e à data da suspensão das competições amadoras tinha até já garantida a promoção ao escalão acima, pelo que até estava nesta fase a pensar que isso não lhe escaparia esse feito histórico.A decisão da FA caiu como um balde de água fria e provocou uma reação natural por parte dos seus dirigentes, que já prometeram contactar a FA para a contestar. "Estamos desapontados com a decisão da FA em não contar a temporada atual e anular todo o nosso esforço ao longo destes oito meses numa temporada que foi histórica. Estávamos numa posição com promoção já garantida, por isso vamos contactar a FA para resolver esta questão", explicou em comunicado.Do lado dos jogadores a sensação é que todo o esforço foi em vão. "Foi algo difícil de digerir. De momento o futebol tem de ser colocado em segundo lugar, pois a saúde e segurança das pessoas são o mais importante. Dito isto, houve muito comprometimento que foi colocado pelo clube nesta temporada, tanto de jogadores, direção e adeptos. Parece que fizemos isto tudo para nada. A minha decisão teria sido jogar-se o que falta. Talvez a FA tenha tomado uma posição demasiado cedo. Poderiam ter esperado algumas semanas para ver como tudo ficaria, mas não estava nas nossas mãos", lamentou o vicecapitão Luke Campbell, em declarações à Sky Sports.