São nove os jogadores portugueses do plantel do Wolverhampton - Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha, Pedro Neto, Daniel Podence, Diogo Jota e Fábio Silva; o treinador e restante equipa técnica também são portugueses e esta sexta-feira o clube da Premier League apresentou o seu terceiro equipamento para a temporada e mais uma vez Portugal não passa despercebido.





"Portugal FC", "Parece o equipamento de Portugal, não surpreendeu", "Muito melhor do que o horrível equipamento branco. Gosto de como o nosso kit agora tem também influência de Portugal", são algumas nas reações dos adeptos nas redes sociais."Assinem com Ronaldo", "Ronaldo, Felix, Guedes...", "Ok, agora podem assinar com CR7", referem ainda os adeptos.