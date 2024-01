Eric Bailly abre o livro: Dos 'rijos' Ibra e Rooney até à 'lenda' Cristiano Ronaldo

Eric Bailly, jogador do Villarreal, recordou à imprensa inglesa alguns momentos que passou ao serviço do Manchester United. Nomeadamente os homens com quem tinha melhor relação. Mas antes disso, o central marfinense elegeu os jogadores com a personalidade mais forte...

"O nosso balneário estava recheado de personalidades fortes, como Zlatan Ibrahimovic ou Wayne Rooney. Sérios, figuras com nome no futebol... O Rooney era muito mais reservado do que o Ibra. Era bem mais tranquilo", registou.

"Sempre me dei bem com os parceiros de defesa que tive. Passei muito tempo com o Victor Lindelof, porque vivia a um minuto da minha casa e falava espanhol. O Harry Maguire, que era super tranquilo. Estou muito feliz por vê-lo a jogar, porque ele tem uma personalidade forte e teve dificuldades para lidar com a pressão da imprensa inglesa", rematou.

Sobre Cristiano Ronaldo, elogios sinceros e, claro está, um ligeiro 'toque' em Erik ten Hag: "Quando o Cristiano Ronaldo regressou foi mesmo a lenda que voltou a casa. Para mim era o melhor jogador do mundo. Mesmo na altura em que regressou. O Cristiano contribuiu muito para o clube e um jogador como ele merece sentir-se importante. É uma vergonha que tenha saída da forma como saiu."