Eric Dier 'gozado' por Vertonghen

A deslocação do Sporting a Londres para o duelo com o Arsenal não deixou ninguém indiferente. Para além dos mais de 5 mil sportinguistas que acompanharam a equipa, esta foi também a altura de reencontros com ex-leões Adrien Silva e Eric Dier. Só que este último pareceu particularmente... ‘feliz’ pelo momento, dado o ‘volume’ curioso nas calças do luso-britânico. Sem surpresa, foram várias as reações de gozo nas redes sociais, com destaque para a do belga Jan Vertonghen, seu companheiro de equipa no Tottenham.Na fotografia inicialmente partilhada por Frederico Varandas no Instagram, onde surgem também Carlos Mané e Nani, e depois replicada por Dier, Vertonghen fez questão de salientar esse pormenor. "Pareces MUITO feliz por os ver...", atirou o central, que até ver ainda não obteve resposta do ex-jogador do Sporting. Ora, é caso para dizer que os detalhes fazem mesmo... toda a diferença.