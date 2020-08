Eric Dier sobre Mourinho: «Deu-me um pontapé no rabo antes do último jogo»

Eric Dier contou numa entrevista ao portal 'The Athletic' que trabalhar com José Mourinho "é desafiante". O jogador do Tottenham formado no Sporting - troca palavras em português com o técnico - elogia o treinador e diz que Mourinho representa muitas vezes um desafio psicológico.





"Já tinha ouvido muitos jogadores que tinham trabalhado com ele com falar do tipo de treinador que ele é. Mas viver isso em primeira mão é especial. Ele é incrível porque 'pica-nos' e assim consegue tirar o melhor de nós. É tudo feito com a ideia de nos alertar, de fazermos melhor. E nós queremos fazer melhor para mostrar que ele não tem razão", refere o jogador, de 26 anos.Depois deu um exemplo, que sucedeu na última época, antes do último jogo frente ao Christal Palace. Dier vinha de uma suspensão de quatro jogos e Mourinho confrontou-o: "Os teus treinos têm sido uma m... desde que foste suspenso. Queres jogar este fim de semana?" O jogador respondeu-lhe que sim. "Claro que quero jogar". E Mourinho virou-lhe as costas.Mais tarde Dier refletiu sobre o sucedido e entendeu. "Ele estava a dar-me um pontapé no rabo antes do último jogo. Este tipo de coisas despertam-te."Depois da derrota frente Sheffield United Mourinho arrasou publicamente os seus jogadores e Dier compreende porquê. "É com o sentido de provocar uma boa reação, o que na realidade acho que aconteceu naquele caso. Mas tivemos muitos jogos como aquele frente ao Sheffield, é algo que temos de melhorar."