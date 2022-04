Eric Ten Hag quer levar Mitchell van der Gaag para a equipa técnica do Manchester United

Mitchell van der Gaag é a prioridade de Eric Ten Hag para integrar a futura equipa técnica no Manchester United. O técnico principal já acertou o ingresso nos red devils a partir da próxima temporada e quer levar aquele que já é o seu treinador-adjunto no Ajax e um velho conhecido dos portugueses.van der Gaag foi jogador do Marítimo durante cinco temporadas e foi também nos insulares que principiou a carreira de treinador, primeiro na equipa B, e depois na principal, em 2009/10 e 2010/11. Mais tarde, orientou também o Belenenses.Desde 2019 que van der Gaag, de 50 anos, está a trabalhar no Ajax. Começou nas camadas jovens e passou a adjunto de Ten Hag na presente época. Van Persie é outro dos nomes que têm sido apontados em Inglaterra como possíveis membros a integrar a futura equipa técnica da equipa de Cristiano Ronaldo, Dalot e Bruno Fernandes.Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Ajax e Man. United discutem a cláusula de rescisão de 2 milhões de euros que 'prende' o treinador aos holandeses.