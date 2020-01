Eriksen acerta acordo com Inter

Christian Eriksen está cada vez mais próximo de abandonar o Tottenham, depois de ter chegado a acordo com o Inter, segundo relatou ontem a imprensa italiana. O dinamarquês, de 27 anos, terá assinado um contrato até 2024 com a formação de Antonio Conte. Falta, no entanto, o entendimento entre os clubes, com o Tottenham a exigir 20 milhões de euros para aceitar libertar já o médio.

O Nápoles acaba de oficializar o médio alemão Diego Demme (ex-Leipzig), por 12 M€, e prepara-se para apresentar Stanislav Lobotka, do Celta Vigo, para o meio-campo. O eslovaco, de 25 anos, custou 20 M€, com mais 4 milhões por objetivos. A Juventus trabalha já arduamente na sucessão de Buffon e pensa em Donnarumma, do Milan, estando a preparar uma oferta de 50 M€. Resta saber se a quantia será suficiente...