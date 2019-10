Eriksen foi traído pela mulher com Vertonghen ao barulho? A reação do dinamarquês diz tudo...

A viver um arranque de temporada pouco positivo, uma fase que acabou por ser agravada pela goleada sofrida em casa perante o Bayern Munique na última noite, o Tottenham foi esta quarta-feira abalado por um rumor que dava conta de que Cristian Eriksen teria sido traído pela mulher, num alegado affair no qual estaria envolvido... Jan Vertonghen.A situação, segundo a publicação feita (entretanto apagada), terá levado a um grave desentendimento no balneário, onde Harry Kane se terá envolvido, do qual terão mesmo resultado marcas físicas no belga, com uma nódoa negra junto ao olho direito, algo que serviria para 'confirmar' a existência da confusão entre jogadores.Uma publicação algo confusa, na verdade, até porque fala de outro tipo de situações em torno do clube, mas que levou o dinamarquês a reagir, apontando todo este rumor como sendo uma "estupidez". De resto, também Vertonghen reagiu, respondendo ao post do colega de equipa utilizando vários emojis de insatisfação (e outro de 'amor')...