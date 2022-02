Eriksen: «Não esperava que me mandassem flores só porque morri durante cinco minutos»

Christian Eriksen está de volta aos relvados e ao serviço do Brentford. O dinamarquês garantiu que o seu objetivo é "jogar no Mundial do Catar" e revelou que apesar do susto, a sua namorada Sabrina já está "mais confortável" com a situação. Em entrevista ao 'The Sun', o médio contou como foram os momentos em que esteve, como o próprio considera, "morto"."Sentia-me bem. Lembro-me do lançamento de linha lateral durante o lance, lembro-me de levar com a bola e de a passar. De repente, senti uma cãibra no gémeo e apaguei", começou por explicar, frisando que não se apercebeu de nada do que aconteceu durante o 'desmaio'."Quando acordei, estava deitado de costas. Sinto os médicos a fazerem pressão em mim, estava com dificuldades em respirar. Eu só pensava: 'isto não posso ser eu aqui deitado, eu sou saudável'. O meu primeiro pensamento foi que tinha partido as costas. 'Consigo mexer as pernas? Bem, os dedos dos pés consigo...'".Eriksen recorda-se do momento em que acordou e os adeptos cantavam o seu nome. "Lembro-me de tudo o que meteram à minha volta para me proteger da visão das pessoas. Só me apercebi que tinha morrido quando entrei na ambulância. Não esperava que me mandassem flores só porque morri durante cinco minutos", confessou.O dinamarquês, que recebeu um desfibrilhador, deixou claro que foi avisado pelos médicos que a situação poderá "acontecer novamente". "Foi algo que deixou impacto em tanta gente, e essas pessoas sentiram a necessidade de me mostrar a mim e à minha família. Deixa-me muito feliz", rematou.