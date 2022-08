«És uma merda horrível e não mereces ser mãe»: ex-namorada de Ryan Giggs revela mensagens

Acusado de agressão e conduta coerciva pela ex-companheira, na última sessão do julgamento de Ryan Giggs foram divulgadas algumas das mensagens que o antigo jogador do Manchester United enviou a Kate Greville."Nunca estive perto de amar ninguém como te amo a ti", "és a pessoa com quem tive maior ligação", "a sério, deixa de ser um bebé e telefona-me, por favor", "vou perseguir-te como um louco e sabes como sou bom nisso", "és uma merda horrível e não mereces ser mãe", "odeio-te por tudo o que me fizeste, odeio-te, odeio-te, odeio-te", são algumas das mensagens que Kate Greville recebeu de Giggs, antes de o bloquear no WhatsApp.A ex-companheira do antigo selecionador galês diz que foi agredida com uma cabeçada e contou que passar o confinamento com Giggs foi um "inferno". "Fazia-me sentir como uma estúpida", explicou, acrescentando que o antigo futebolista chegou ao ponto de convocar uma reunião familiar para decidir como colocar a loiça na máquina, pois queria que se colocassem as colheres todas no mesmo sentido. "Tinha de fazer tudo exatamente como ele queria. Isto é só um exemplo entre muitos."Giggs negas as acusações. Na sessão de ontem o antigo futebolista recordou, entre lágrimas, o dia em que foi preso e a noite que teve de passar numa cela, depois da queixa apresentada por Kate Greville.