Espanhóis colocam situação do Liverpool a par da maldição de Béla Guttmann

"Liverpool ante a pior maldição desde Béla Guttmann". É com este título que esta segunda-feira o jornal espanhol 'ABC' detalha o momento de incerteza na Liga inglesa, que poderá levar a que toda a temporada seja 'apagada' por causa do surto do coronavírus, deixando os reds sem o título que perseguem há três décadas.





"Nem com 25 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Liverpool pode respirar de alívio de forma a levantar finalmente a Premier League", escreveu o jornal espanhol, que fala mesmo num "cenário catastrófico" caso toda a temporada seja mesmo apagada. O 'ABC' coloca toda esta situação e a enorme seca dos reds como uma maldição - o último título nacional foi em 1989/90 -, tal como a do Benfica, que após a conquista da última Taça dos Campeões Europeus, em 1962, não mais venceu um troféu europeu.A confirmar-se o 'apagar' da época e mais um ano de seca, este é apenas mais um capítulo de vários episódios de azar dos reds, com a cereja no topo do bolo a ser o famoso deslize de Steven Gerrard perante Demba Ba em 2014, que permitiu ao Manchester City celebrar o título quando tudo parecia certo em Anfield.