Espírito Santo avisa jogadores: «História no futebol não se repete»

Nuno Espírito Santo prepara a deslocação ao terreno do Arsenal, este sábado, com cautelas, até em função dos resultados obtidos na temporada transata, quando os wolves lograram 'roubar' quatro pontos aos gunners, após o empate no Emirates (1-1) e o triunfo no Molineux por 3-1."O jogo com o Arsenal vai ser completamente do do Manchester City (triunfo por 2-0, na 8ª jornada). É um rival completamente diferente mas sabemos que será muito, muito difícil", precisou o técnico português. "O Arsenal tem uma equipa fantástica e um treinador muito bom, pelo que será muito complicado."Os avisos de Espírito Santo encontram as suas razões no registo histórico: o Wolverhampton não vence em casa do Arsenal nos últimos 10 jogos, ou seja, desde setembro de 1979. "Este é um novo jogo e a história no futebol não costuma repetir-se. O Arsenal está muito bem organizado, jogam de forma rápida e têm qualidade com a bola nos pés. Não vamos olhar para a tabela pois competiremos com qualquer oponente da mesma forma", referiu, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da jornada 11 da Premier League.O Wolverhampton prepara o seu 22º encontro da temporada, oito a mais do que o rival de sábado. "Tem sido um desafio enorme para todos, para a equipa, para mim, para o clube e para os adeptos. Mas aceitámos esse desafio, que não tem sido fácil. É muito exigente, especialmente para os jogadores, pelo tempo de recuperação, a quantidade de jogos, o nível muito elevado dos adversários da Premier League e das competições europeias", lembrou o técnico do Wolverhampton.