Espírito Santo contra José Gomes na Taça da Liga inglesa

Depois dos jogos da 2.ª ronda da Taça da Liga de Inglaterra terem terminado, o emparelhamento e o sorteio da 3.ª ronda ficaram definidos, com o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo e muitos jogadores portugueses, a encontrarem o Reading, orientado pelo técnico português José Gomes e que atua no 2.º escalão do futebol inglês.