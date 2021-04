Espírito Santo no Tottenham e substituído por Lage: ingleses revelam contactos de Jorge Mendes

O Tottenham procura treinador para a próxima época após o despedimento de José Mourinho - Ryan Mason está ao comando da equipa como interino - e a imprensa inglesa revela esta quinta-feira que Jorge Mendes sugeriu o nome de Nuno Espírito Santo para ser o sucessor do Special One no emblema londrino.

De acordo com o 'The Sun', o superagente português indicou o atual técnico do Wolverhampton aos responsáveis dos spurs, que estão a avaliar outras possibilidades mas têm muito em conta as capacidades e o trabalho desenvolvido por Espírito Santo - que tem contrato com o Wolves até 2023 - desde que chegou a Inglaterra no verão de 2017.





Mas o 'The Sun' revela ainda que a eventual saída de Espírito Santo para Londres pode abrir as portas da Premier League a Bruno Lage, que também é agenciado por Jorge Mendes e está sem clube desde a saída do Benfica na época passada, ele que já trabalhou no futebol britânico, no Sheffield Wednesday e Swansea, como adjunto de Carlos Carvalhal.