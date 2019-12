Espírito Santo lança críticas ao calendário

Nuno Espírito Santo insurge-se contra a excessiva dureza do calendário, a que não é alheio o facto de o Wolverhampton estar envolvido na Premier e na Liga Europa. "É de loucos! O calendário não faz qualquer sentido. O Wolves é a equipa que mais tem competido [leva 27 jogos realizados]. Há de haver uma altura em que vamos disputar jogos com um intervalo de 45 horas. É absurdo! Espero que se encontre uma solução. É uma doidice aquilo que se está a exigir aos jogadores, alguns deles também envolvidos nos jogos das seleções", afirma o técnico do Wolves, antevendo um duelo difícil esta noite com o West Ham: "É uma excelente equipa e tem um treinador fantástico [Manuel Pellegrini]. Mas o jogo é no Molineux e contaremos com o apoio dos adeptos."