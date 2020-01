Espírito Santo sobre confrontos com Man. City e Liverpool: «Vamos tentar sobreviver»

Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton, abordou os confrontos com o Manchester City, em casa, a 27 de dezembro e a visita ao reduto do Liverpool, a 29 de dezembro.





"Vamos tentar sobreviver. Treinamos amanhã (terça-feira) e vamos preparar o confronto com o Manchester City. Vamos ver o que acontece. Estamos sempre prontos para competir, independentemente do adversário", começou por dizer o técnico português em conferência de imprensa.Trata-se de um duplo confronto em que o Wolves necessita estar no seu melhor para poder roubar pontos a qualquer uma destas equipas, algo, aliás, que a equipa do ex-treinador do FC Porto é perita. Espírito Santo ainda deixou mais um desabafo na antevisão à receção aos citizens: "Cada jogo na Premier League é como uma final da taça."