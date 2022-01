Está há 16 anos no Chelsea e jogou... duas vezes: agora fartou-se e vai-se embora

Sabe quem é Lewis Baker? Provavelmente nunca ouviu falar deste jogador de 26 anos, que representa as cores do Chelsea há precisamente 16 anos. O jovem talento inglês aprendeu tudo o que sabe de futebol na academia dos blues, em Londres, mas ao contrário de nomes como Mason Mount ou Reece James, que também são 'bebés' com ADN Chelsea, nunca teve grandes oportunidades na equipa principal do emblema de Stamford Bridge.

Agora, com o contrato a terminar no próximo verão, o jogador está a ser cobiçado pelo Stoke City e o Chelsea vai facilitar o processo, uma vez que não quer cortar as pernas ao jogador. A direção dos londrinos equaciona deixar o médio sair já, para que possa ser novamente feliz e, obviamente, ter mais minutos de jogo.

Baker estreou-se frente ao Derby County, na Taça de Inglaterra de 2014, e depois teve de esperar quase 8 anos para voltar à equipa principal dos blues. Jogou no passado fim de semana frente ao Chesterfield, também na Taça de Inglaterra.

Pelo meio teve passagens, por empréstimo, no Sheffield Wednesday, MK Dons, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading, Fortuna Dusseldorf e Trabzonspor. Agora vai fazer pela vida para outras paragens...