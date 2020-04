Estádio do Tottenham pode render 340 milhões de euros

O clube de José Mourinho conta fazer um encaixe de 340 milhões de euros através do 'naming' do estádio, que atualmente se chama apenas The Tottenham Hotspur Stadium. Essa quantia permitiria ganhar um novo fôlego no ataque ao mercado, entre outras vertentes.





O plano pode, no entanto, sofrer um revés devido à pandemia da Covid-19. Segundo o 'Daily Mail', a direção dos spurs pode ser obrigada a rever em baixa a questão do 'naming' (ou a adiá-la...), pois o Mundo apresta-se para enfrentar uma dura crise económica. Com as empresas a realizar cortes orçamentais, pode tornar-se complicado conseguir um megapatrocinador.