«Estou aterrorizado»: ativista partilha vídeo antes de se atar à baliza no Everton-Newcastle

Louis McKechnie, de apenas 21 anos, interrompeu na noite de quinta-feira a partida entre Everton e Newcastle, a contar para a Premier League, durante oito minutos porque se prendeu, com uma fita atada ao pescoço, ao poste de uma das balizas do Goodison Park.Momentos antes de entrar no estádio dos toffees, o jovem ativista que age em defesa do Ambiente e em nome do movimento 'Just Stop Oil' recorreu às redes sociais, assumindo estar "aterrorizado" pelo que estava prestes a fazer em prol da sociedade. Para justificar a sua ação pacífica, Louis McKechnie abordou temas sensíveis como a fome em massa, o aumento do custo de vida, a doença da Covid-19 e ainda a guerra na Ucrânia, pedindo uma rápida intervenção do governo britânico, que tem a possibilidade de colocar um "travão" no que acredita que pode vir a ser o futuro da humanidade."Olá. O meu nome é Louis McKechnie. Tenho 21 anos e sou um estudante de Engenharia Mecânica. Estou prestes a interromper um jogo de futebol e estou aterrorizado. Mas eu acredito que o maior número de pessoas possível precisa de saber o que o futuro nos reserva. Milhares de milhões de pessoas não sabem se devem continuar nos seus lares ou se se mudam para um sítio onde possam ir, numa altura em que os países estão a tornar-se demasiado quentes para viver. Fome em massa devido à insuficiência de colheita. É uma luta pelo pão. O aumento do custo de vida, a Covid-19 e a guerra na Ucrânia estão a mostrar-nos o que será o futuro. Eu quero que o meu governo que faça tudo o que está ao seu alcance para que possamos colocar um travão nisto. Mas eles estão a aumentar o uso de Petróleo e Gás, o que acaba por piorar ainda mais as coisas e aumentando o risco. Sabemos disto porque a Agência Internacional de Energia (IEA) disse-nos para não usarmos Petróleo ou Gás em 2021", pode ouvir-se no vídeo publicado na página 'Just Stop Oil' e que se segue abaixo publicado.