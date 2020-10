Estratégia de Mourinho para jogar contra 10: «Procura a jugular»

A goleada do Tottenham sobre o Manchester United no fim de semana, em Old Trafford, ainda faz correr muita tinta em Inglaterra. José Mourinho, ao site dos spurs, explicou a estratégia utilizada durante a partida.





"Antes de mais, na primeira parte vais à procura da jugular, vais à procura da fraqueza do adversário", disse o treinador português, explicando como a equipa se organizou para jogar contra 10. "Não acabar a primeira parte a ganhar por 2-1 e não lhes dar tempo para estabilizarem. Atacar.""Depois, na segunda parte é antes de mais respeitar o futebol. O futebol pode trair-te. Às vezes pensas que certas coisas não acontecem, mas isso não é verdade. Por isso, há que respeitar o futebol, respeitar o United, a tradição deste clube gigante e jogar de forma séria", acrescentou Mourinho.Isso implicava não 'tirar o pé do acelerador' nem perder a concentração. "Não sofrer golos, não perder bolas de forma estúpida e, claro, se tiverem hipótese de encontrar mais espaços, marcar mais golos. Foi um desempenho fantástico, especialmente na primeira parte. A equipa jogou de forma agressiva e depois do 2-1 mostrou confiança e uma grande personalidade."Recorde-se que o Manchetser United começou por marcar um golo logo aos 2 minutos, por intermédio de Bruno Fernandes, de penálti, mas num ápice o Tottenham empatou e passou para a frente.Depois, Anthony Matial foi expulso, ainda na primeira parte e, a jogar contra 10, os spurs foram ampliando a vantagem, até aosfinais.